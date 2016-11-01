Гройсман возглавил оргкомитет по празднованию 100-летия Украинской революции 1917-1921 годов

100-летие Украинской революции 1917-21 годов отметят на государственном уровне. Создали оргкомитет.

Гройсмана назначили начальником оргкомитета Правительственный портал

Кабинет министров создал организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 100-летия событийи чествованию памяти ее участников.

Согласно распоряжению правительства №775 от 26 октября, сопредседателями оргкомитета будут премьер-министр Украины (Владимир Гройсман) и глава администрации президента (Игорь Райнин) – по согласию.

В комитет также войдут министры, другие высокопоставленные чиновники и директора исторических институтов.

26 октября министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что в рамках празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов планируется установить в Киеве монумент Соборности и памятник главе Директории и главному отаману Украинской народной республики Симону Петлюре.