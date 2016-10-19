Гройсман поручил готовить трактористов, монтажников-сантехников и швей

Пять лет назад Азаров хотел готовить слесарей, токарей, электрогазосварщиков и водителей. У Гройсмана схожие мысли, хотя приоритеты несколько иные.

Гройсман пошел по стопам Азарова, который хотел вместо юристов готовить слесарей и токарей Правительственный портал

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал приоритеты для подготовки в профессионально-технических училищах.

"Профессионально-техническое образование, как мы решили, - один из приоритетов, это три специальности, которые мы модернизируем", - сказал он на заседании Кабинета министров.

Премьер уточнил, что речь идет о специальностях: тракторист-машинист сельхозтехники, монтажник санитарно-технических систем и швея.

Напомним, что в сентябре 2011 года Николай Азаров, который тогда возглавлял правительство Украины, поручил Министерству образования переориентировать систему образования на подготовку специалистов для реального сектора экономики. "Наиболее популярные профессии, на которые сегодня повышенный спрос со стороны работодателей, - слесари, токари, электрогазосварщики, водители", - сказал Азаров.

Нынешнее правительство было утверждено в Раде 14 апреля. Перед голосованием за назначение его премьер-министром Владимир Гройсман заявил в парламенте: "Я покажу вам, что такое управление государством!"