Гройсман опроверг возможность лишения канала "1+1" лицензии на вещание

Телеканал Коломойского заявил, что администрация президента пытается лишить "1+1" лицензии. Премьер-министр говорит, что это недоразумение.

Гройсман назвал историю с лишением телеканала лицензии на вещание недоразумением Василий Артюшенко, ZN.UA

Премьер-министр Украиныопроверг возможность лишения телеканала "1+1" лицензии на вещание.

"Насколько меня проинформировали, угроз невыдачи лицензии нет. Если таких угроз нет, будем считать, что возникло недоразумение", - сказал он журналистам.

Ранее первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не считает возможным лишение телеканала "1+1" лицензии на вещание.

"Я считаю, что это невозможно. Было решение Национального совета 15 декабря о пролонгировании лицензии, и я уверена, что оно должно быть безоговорочно исполнено. Я не знаю такого прецедента, при котором Нацсовет мог лишить лицензии после своего собственного решения, и буду поддерживать законный путь. Суть претензий к телеканалу мне неизвестна", - констатировала она.

Ранее "1+1" обнародовал обращение руководства и сотрудников телеканала к президенту, спикеру парламента и премьер-министру Украины, в котором заявил, что администрация президента пытается повлиять на Нацсовет по телерадиовещанию для отмены решения о продлении лицензии "1+1".

"В течение последних двух недель из надежных источников к нам поступали сообщения, что именно администрация президента пытается повлиять на принятие решений Национальным советом и передать контроль над каналом в другие руки", - утверждается в обращении.