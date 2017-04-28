Гройсман не ждет прибыли от Евровидения

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Средства на проведение Евровидения выделены, потрачены, о прибыли речь не идет, главное – провести на должном уровне.

Премьер подтвердил неприбыльный характер Евровидения Правительственный портал

Премьер-министрне ставит вопрос о получении прибыли от проведения Евровидения-2017 в Киеве.

"Так вопрос не стоит. Для нас главное, чтобы это событие прошло на должном уровне. Мы на самом деле очень бережно использовали средства для подготовки, но, как вы видите, это никак не повлияло на качество", - сказал премьер в Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве, где будет проходить конкурс.

По его словам, Украина готова к проведению конкурса.

"Что касается возврата средств: мы на это не рассчитывали и это не предусмотрено. Это событие для всей Украины, это событие нашей промоции, нашей прекрасной страны, поэтому мы инвестировали в это ресурсы", - сказал Гройсман.

Напомним, что в августе 2016 года Кабинет министров Украины выделил Государственному комитету телевидения и радиовещания 450 млн грн из резервного фонда на проведение песенного конкурса "Евровидение 2017".