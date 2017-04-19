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Гройсман дал прогноз погоды на пятницу

19 апреля в 11:35

Понижение температур возможно еще в некоторых регионах. В частности, на Кировоградщине.

Владимир Гройсман1
Гройсман взял под контроль снегопады
Правительственный портал
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что ситуация остается контролируемой после понижения температуры и снега в ряде областей.

"В Днепре, в Харькове, в Запорожской области, в ряде других областей, я переговорил сейчас с главами областных администраций, мэрами, ситуация контролируемая, хотя понятно, что понижение температур и чрезмерные осадки приносят неудобства для людей", - сказал он на заседании правительства.

По его словам, регионам Украины не нужна помощь из Киева. "Имеем 150 обесточенных населенных пунктов, все бригады работают, я думаю, что в ближайшее будет восстановлено энергоснабжение", - сообщил премьер.

"Сейчас надо понять, где у нас могут быть проблемы, например, Кировоградщина, на пятницу есть понижение температур, это означает, что должны быть соответствующие меры", - заявил Гройсман.

Как сообщалось, в ночь на 19 апреля в Днепре мокрый снег облепил деревья с распустившимися листьями, под его весом ломались ветви, а старые деревья выворачивало с корнем.

18 апреля снегопады были зафиксированы на Харьковщине.

По материалам: ZN.UA
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Тэги температура Гройсман
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