Гройсман дал прогноз погоды на пятницу

Понижение температур возможно еще в некоторых регионах. В частности, на Кировоградщине.
"В Днепре, в Харькове, в Запорожской области, в ряде других областей, я переговорил сейчас с главами областных администраций, мэрами, ситуация контролируемая, хотя понятно, что понижение температур и чрезмерные осадки приносят неудобства для людей", - сказал он на заседании правительства.
По его словам, регионам Украины не нужна помощь из Киева. "Имеем 150 обесточенных населенных пунктов, все бригады работают, я думаю, что в ближайшее будет восстановлено энергоснабжение", - сообщил премьер.
"Сейчас надо понять, где у нас могут быть проблемы, например, Кировоградщина, на пятницу есть понижение температур, это означает, что должны быть соответствующие меры", - заявил Гройсман.
Как сообщалось, в ночь на 19 апреля в Днепре мокрый снег облепил деревья с распустившимися листьями, под его весом ломались ветви, а старые деревья выворачивало с корнем.
18 апреля снегопады были зафиксированы на Харьковщине.ZN.UA