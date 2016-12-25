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Грицак подтвердил передачу боевикам 15 осужденных для разблокирования обмена пленными

25 декабря в 22:26

Глава СБУ напомнил, от кого зависит судьба украинских заложников.

АТО пленный
Террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 109 украинских граждан
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Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что Украина в одностороннем порядке передаст боевикам российско-террористических формирований 15 лиц, осужденных за преступления против территориальной целостности и государственного суверенитета Украины.

"Поверьте, мы же не просто так сказали, что готовы отдать один к трем. Мы готовы все сделать, чтобы забрать наших ребят... Мы сейчас отдадим в одностороннем порядке 15 тех людей, которые уже получили приговоры в судах. Просто отдадим, чтобы сдвинуть с места этот процесс", – сообщил глава СБУ в эфире телеканала "112. Украина" вечером в воскресенье, 25 декабря.

Грицак в очередной раз напомнил, что единственным человеком, от которого зависит освобождение  украинских граждан, которых удерживают в заложниках на оокупированной территории и в России, является президент РФ Владимир Путин.

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Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона ближайшие дни освободит из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц. Большинство помилованы президентом, среди них - шесть женщин, есть пожилые и больные.

Президент Украины Петр Порошенко помиловал девять осужденных для последующего их освобождения и передачи боевикам.

По данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 109 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести.

По материалам: 112 Украина
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Тэги Геращенко плен заложники АТО СБУ Грицак
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