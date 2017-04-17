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Гражданин Узбекистана пытался на "Жигулях" ввезти из ОРДО крупную сумму денег

17 апреля в 17:27

В салоне автомобиля "ВАЗ" было выявлено 104 тыс. грн,  около 5 тыс. долларов и 24 тыс. рублей РФ.

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Гражданин Узбекистана использовал "Жигули" для вывоза 10 тыс. долларов с оккупированной территории
Фото: Госпогранслужба Украины
Пограничники Краматорского отряда задержали в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" (Донецкая обл.) гражданина Узбекистана, который вез через линию разграничения большую сумму денег.

"При осмотре автомобиля "ВАЗ", на котором иностранец двигался с неподконтрольной территории, пограничным нарядом в транспортном средстве обнаружены почти 104 тыс. грн, около 5 тыс. долларов и 24 тыс. рублей РФ", - говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины

Нарушителя и выявленные наличные передали сотрудникам Национальной полиции Украины для принятия правового решения.

Напомним, что в феврале 2017 года пограничники Черновицкого отряда задержали в пункте пропуска "Мамалыга-авто" гражданина Молдовы, который вез в Украину в салоне автомобиля "Дачия-Логан" пакет с 25 георгиевскими лентами. Гражданину Молдовы запретили въезд на территорию Украины сроком на три года.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина граждане
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