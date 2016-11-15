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ГПУ ждет прибытия Порошенко на допрос 29 ноября

15 ноября в 15:00

Генпрокуратура никак не может согласовать дату допроса Порошенко с Администрацией президента.  

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Порошенко никак не может найти время на общение со следователями ГПУ
Сайт президента Украины
Департамент спецрасследований Генпрокуратуры Украины будет ожидать прибытия президента Украины Петра Порошенко на допрос 29 ноября, сообщил глава данного департамента Сергей Горбатюк.

Как отметил прокурор в комментарии для "Укринформ", следователи давно ожидают возможности допросить президента.

"Мы давно собираемся допросить (Петра Порошенко – ред.)... Просто в который раз отправили повестку и ожидаем, что в этот раз она будет результативной", - указал он.

По словам Горбатюка, департамент и в этот раз не получил окончательного подтверждения прибытий Порошенко в прокуратуру.

"У нас по контактам с Администрацией Президента указывают, что он готов и придет, единственное, что не выходит согласовать, - это время. То есть согласие есть, но оно никак не реализуется", - рассказал руководитель департамента спецрасследований ГПУ.

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Напомним, еще в сентябре генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ вызвала Порошенко на допрос по делу о событиях Евромайдана.

Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

Указывается, что глава Департамента специальных расследований Сергей Горбатюк, который вел дело Януковича ранее, сохранит свою должность. За его департаментом, состоящим из 56 сотрудников, остается расследование и передача в суд дел о преступлениях на Майдане.

По материалам: Укринформ
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Тэги допрос Порошенко Украина
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