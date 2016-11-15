ГПУ ждет прибытия Порошенко на допрос 29 ноября

Генпрокуратура никак не может согласовать дату допроса Порошенко с Администрацией президента.
Как отметил прокурор в комментарии для "Укринформ", следователи давно ожидают возможности допросить президента.
"Мы давно собираемся допросить (Петра Порошенко – ред.)... Просто в который раз отправили повестку и ожидаем, что в этот раз она будет результативной", - указал он.
По словам Горбатюка, департамент и в этот раз не получил окончательного подтверждения прибытий Порошенко в прокуратуру.
"У нас по контактам с Администрацией Президента указывают, что он готов и придет, единственное, что не выходит согласовать, - это время. То есть согласие есть, но оно никак не реализуется", - рассказал руководитель департамента спецрасследований ГПУ.
Напомним, еще в сентябре генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ вызвала Порошенко на допрос по делу о событиях Евромайдана.
Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.
Указывается, что глава Департамента специальных расследований Сергей Горбатюк, который вел дело Януковича ранее, сохранит свою должность. За его департаментом, состоящим из 56 сотрудников, остается расследование и передача в суд дел о преступлениях на Майдане.Укринформ