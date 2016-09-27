ГПУ завершила заочное расследование в отношении экс-министра обороны Ежеля

Подозреваемый может ознакомиться с материалами уголовного производства.

Ежеля ненавязчиво пригласили в прокуратуру Андрей Товстыженко, ZN.UA

Главная военная прокуратура завершила заочное расследование в отношении бывшего министра обороны Украины, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Главной военной прокуратурой завершено специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего Министра обороны Украины М. Ежеля в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 27 сентября.

В ГПУ отметили, что защита Ежеля поставлена в известность о завершении досудебного расследования в егго отношении в соотвествии с нормами Уголовно-процессуального кодекса, а также подчеркнули, что подозреваемый в любое время может посетить следователя для ознакомления с материалами уголовного производства.

Напомним, заочное расследование в отношении Ежеля началось в сентябре.

По данным следствия, в течение 2011-2012 годов экс-министр дал четыре поручения, по которым оплата коммунальных услуг частных компаний была осуществлена за счет средств госбюджета без дальнейшей компенсации. Своими действиями экс-глава Минобороны нанес государству убытки на сумму около 43 млн грн.

Ежель возглавлял Министерство обороны с марта 2010 года до февраля 2012 года. После Минобороны он работал советником бывшего президента Украины Виктора Януковича. В апреле 2013 года Ежель был назначен послом Украины в Беларуси. Уволен президентом Петром Порошенко с этой должности в мае 2015 года.

В настоящее время Михаил Ежель скрывается от украинского правосудия на территории Беларуси и не собирается возвращаться в Украину до снятия с него всех обвинений.