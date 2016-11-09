ГПУ завершает описание движимого имущества Януковича в Межигорье

Тысячи предметов быта бывшего главы государства должны быть арестованы судом.

ГПУ столкнулась с определенными проблемами во время описания зоопарка Януковича, поскольку за два года без Януковича популяция животных существенно увеличилась

Следователи ГПУ завершают описание движимого имущества экс-президента Виктора Януковича в Межигорье. Речь идет о тысячи предметов быта бывшего главы государства, которые в дальнейшем должны быть арестованы судом.

Об этом рассказал руководитель главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк, отвечая на вопрос ZN.UA. По его словам, стоимость имущества на данный момент "невозможно назвать даже примерно", потому что оно будет оцениваться после завершения описания.

Он напомнил, что все объекты недвижимого имущества на территории Межигорья были арестованы еще в 2014 году. Кроме того, по решению суда фирму "Танталит", которая была распорядителем объектов, лишили права пользования ими, "поскольку все это принадлежит подозреваемому Януковичу, который находится в розыске". Именно поэтому, по словам Горбатюка, остается нерешенным вопрос, на баланс которого учреждения передать арестованное имущество.

Как стало известно ZN.UA, в процессе документирования описано автомобильный парк Януковича, местонахождение двух автомобилей из которого на данный момент не установлено. Говорится также о тысячи единицах предметов роскоши и быта, из которых 400 единиц составляют, в частности, бутылки алкоголя.

ZN.UA также, выяснило, что следователи ГПУ столкнулись с определенными проблемами во время описания зоопарка Януковича, поскольку за два года без Януковича популяция животных в его зоопарке существенно увеличилась.

Как известно, после бегства Януковича в Россию, в результате Революции достоинства, его резиденция в Межигорье была превращена в музей коррупции, где проводились экскурсии для граждан.