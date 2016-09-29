ГПУ задержала заместителя мэра Херсона на взятке

Заместитель мэра и его подельник требовали с предпринимателей города 15% откат за оплату выполненных работ.

Главное следственное управление Генпрокуратуры задержало заместителя мэра Херсона и его подельника - депутата горсовета, сообщает в четверг, 29 сентября, генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, они требовали с предпринимателей города 15% откат за оплату выполненных работ.

"80 тысяч гривен взятки стали для них последними", - написал Луценко.

Накануне вечером херсонский городской голова Владимир Миколаенко на своей странице в Facebook написал: "В городе Херсоне работает СБУ и Генеральная прокуратура. Задержаны чиновники. У многих дома проводятся обыски. Правоохранители работают".

В последнее время появляется не мало информации о задержанных на взятках чиновниках. Так, 21 сентября пресс-служба ГПУ сообщила о вымогательстве взятки в 500 тыс. долларов членом Высшего совета юстиции Украины Павлом Гречковским. По информации ZN.UA, Павел Гречковский - давний юрист-консультант по особо важным делам экс-депутата Верховной Рады от "Народного фронта" Николая Мартыненко. Он также приходится братом бывшей жене Мартыненко – Майе Гречковской.

А 9 сентября сотрудники Национальной полиции и Генеральной прокуратуры задержали на взятке в 200 тыс. гривень заместителя главы Киевской облгосадминистрации Игоря Любка. После этого правоохранители произвели 13 обысков по местам работы и проживания фигурантов, в том числе и у губернатора Киевской области Максима Мельничука, который на тот момент еще не был уволен.