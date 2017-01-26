ГПУ задержала за мошенничество помощника народного депутата

Помощника депутата от фракции Ляшка грозит до 8 лет тюрьмы.

Правоохранители задержали помощника народного депутата из партии Ляшко по факту мошенничества Андрей Товстыженко, ZN.UA

Следователи Генеральной прокуратуры задержали помощника одного из народных депутатов из фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко по подозрению в мошенническом завладении чужими средствами.

"Указанный помощник народного депутата, прикрываясь предоставленными ему полномочиями, вводя в заблуждение потерпевшего, в октябре 2016 года выдвинул последнему требование передать ему денежные средства в сумме 200 тысяч грн с условием передачи ежемесячно по 15 тысяч грн за содействие в беспрепятственном осуществлении потерпевшим хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг доступа к сети Интернет", - сообщает пресс-служба ГПУ.

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Действия помощника депутата квалифицированы по статье 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в крупных размерах), которая предусматривает до 8 лет тюрьмы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств виновности указанного лица в содеянном уголовном правонарушении.