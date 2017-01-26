ГПУ задержала за мошенничество помощника народного депутата

Помощника депутата от фракции Ляшка грозит до 8 лет тюрьмы.
"Указанный помощник народного депутата, прикрываясь предоставленными ему полномочиями, вводя в заблуждение потерпевшего, в октябре 2016 года выдвинул последнему требование передать ему денежные средства в сумме 200 тысяч грн с условием передачи ежемесячно по 15 тысяч грн за содействие в беспрепятственном осуществлении потерпевшим хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг доступа к сети Интернет", - сообщает пресс-служба ГПУ.
Действия помощника депутата квалифицированы по статье 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в крупных размерах), которая предусматривает до 8 лет тюрьмы.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств виновности указанного лица в содеянном уголовном правонарушении.ZN.UA