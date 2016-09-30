ГПУ задержала участника схемы "откатов" при экспорте древесины времен Януковича

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В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

ГПУ задержала участника схемы вымогательства средств от экспортеров леса Андрей Товстыженко, ZN.UA

Генпрокуратура задержала активного участника преступной схемы по вымогательству средств от экспортеров лесной продукции в период 2011 – 2014 годов. Схема организованна бывшим председателем Гослесагентства, который с августа 2016 года находился в розыске, сообщила пресс-служба ГПУ.

"Указанное лицо приближенное к бывшему руководству Государственного агентства лесных ресурсов, которое принимало непосредственное участие в выдвижении требований к представителям иностранных компаний, которые экспортировали древесину из Украины, относительно уплаты так называемых "откатов" за получение необходимых объемов указанной продукции", - говорится в сообщении.

В ГПУ сообщили, что действуя по предварительной преступной договоренности с руководством Гослесагентства в указанный период, за вымогательство, подозреваемые лица получили неправомерную выгоду на общую сумму свыше 140 млн грн, которые легализовали с помощью оффшорных компаний.

Следственный судья Печерского районного суда Киева 29 сентября удовлетворил ходатайство органа досудебного расследования. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Генпрокуратуре также сообщили, что сейчас проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

Ранее сообщалось, что работники прокуратуры Киевской области совместно с СБУ задержали в центре столицы личность, которая за $ 70 тыс. обещала помочь мужчине трудоустроиться на должность председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины

В мае Кабинет министров уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов.

Подробнее о лесопромышленном комплексе Украины читайте в материале Петра Чечелюка "Украинский лес: преступление без наказания" в выпуске № 33 еженедельника "Зеркало недели".