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ГПУ задержала участника схемы "откатов" при экспорте древесины времен Януковича

30 сентября в 15:25

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Генпрокуратура1 ГПУ1
ГПУ задержала участника схемы вымогательства средств от экспортеров леса
Андрей Товстыженко, ZN.UA

Генпрокуратура задержала активного участника преступной схемы по вымогательству средств от экспортеров лесной продукции в период 2011 – 2014 годов. Схема организованна бывшим председателем Гослесагентства, который с августа 2016 года находился в розыске, сообщила пресс-служба ГПУ.

"Указанное лицо приближенное к бывшему руководству Государственного агентства лесных ресурсов, которое принимало непосредственное участие в выдвижении требований к представителям иностранных компаний, которые экспортировали древесину из Украины, относительно уплаты так называемых "откатов" за получение необходимых объемов указанной продукции", - говорится в сообщении.

В ГПУ сообщили, что действуя по предварительной преступной договоренности с руководством Гослесагентства в указанный период, за вымогательство, подозреваемые лица получили неправомерную выгоду на общую сумму свыше 140 млн грн, которые легализовали с помощью оффшорных компаний.

Следственный судья Печерского районного суда Киева 29 сентября удовлетворил ходатайство органа досудебного расследования. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Генпрокуратуре также сообщили, что сейчас проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

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Ранее сообщалось, что работники прокуратуры Киевской области совместно с СБУ задержали в центре столицы личность, которая за $ 70 тыс. обещала помочь мужчине трудоустроиться на должность председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины

В мае Кабинет министров уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов.

Подробнее о лесопромышленном комплексе Украины читайте в материале Петра Чечелюка "Украинский лес: преступление без наказания" в выпуске № 33 еженедельника "Зеркало недели".

По материалам: ZN.UA
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Тэги лес Украина ГПУ преступление подозреваемые экспорт
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