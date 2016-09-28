ГПУ задержала прокурора и адвоката на взятке в 200 тысяч долларов

Как подсчитал Луценко, это уже 18–й прокурор, которого ловят на взятке за последнее время. Утверждает, что десять дел уже находится в судах.

Луценко поймал на вятке 18-го прокурора (пока никогда не посадили) Лариса Сарган / Facebook

Сотрудники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ совместно с Главным управлением "К" и Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали прокурора отдела Генпрокуратуры Украины и адвоката.

Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, задержанные требовали от предпринимателя деньги в сумме 200 тысяч долларов за закрытие уголовного производства и снятие ареста с изъятого имущества.

"За время моего управления ГПУ это 18-й прокурор, которого мы берем в рамках очищения системы. Дела по 10 взяточникам - уже в судах", - написал генеральный прокурор на своей странице в Facebook.

Напомним, что Юрий Луценко, назначенный генеральным прокурором Украины, в июне заявил, что 2016-й станет годом большой рыбалки на крупную рыбу. "Задача этого года: восстановление доверия и начало большой рыбалки на крупную рыбу", - сказал он.

В августе президент Украины Петр Порошенко сообщил о антикоррупционных успехах. "Борьба с коррупцией уже никому не будет напоминать спортивную рыбалку - "поймали, показали, отпустили". Ключевое слово - "посадили!" – сказал Порошенко.