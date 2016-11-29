ГПУ вызвала на допрос Богатыреву

Экс-министра здравоохранения ожидают в следующую среду, 7 декабря.

Объявленную в розыск Богатыреву пригласили на допрос

Генеральная прокуратура вызвала на допрос бывшего вице-премьер-министра, экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву.

Повестка опубликована 29 ноября в газете "Урядовый курьер".

Следователи ожидают Богатыреву 7 декабря в 9:30 по адресу: Киев, ул. Московская, 8 для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева находится в украинском розыске с октября 2014 года. 12 января 2015 года ее объявили в международный розыск. СБУ и прокуратура посчитали, что в рамках коррупционной схемы закупок лекарств ее участники в Министерстве здравоохранения в 2012-2014 годах, когда Богатырева возглавляла это ведомство, обогатились более, чем на 1 миллиард 260 миллионов гривень.

По данным СМИ, 19 сентября 2016 года Интерпол окончательно отказал в розыске Богатыревой. В международном розыске заявили, что примененная в Украине по отношению к экс-министру здравоохранения правовая процедура являлась несоответствующей.