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ГПУ установила гибель на Майдане 13 правоохранителей

3 декабря в 00:47

Около 200 силовиков получили огнестрельные ранения. 

Беркут Майдан
На Майдане погибло 13 силовиков - ГПУ
gp.gov.ua

Генеральная прокуратура Украины установила гибель 13 правоохранителей, заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире телеканала "112". 

По его словам, огнестрельные ранения получили 200 правоохранителей, более 700 получили другие телесные повреждения, в целом, потерпевшими себя объявили около 500 силовиков.   

Он заявил, что следствие не обладает информацией о том, была ли попытка захода спецподразделения "Альфа" в отель "Украина", поскольку эти обстоятельства пока не исследовались. 

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2 декабря состоялся допрос экс-командующего внутренними войсками Станислава Шуляка в роли свидетеля в деле против экс-"беркутовцев", которых подозревают в расстреле активистов Майдана. По его словам, только на 18 февраля погибло 7 правоохранителей, было ранено 84 сотрудников МВД, из них 36 – солдаты Внутренних войск.

Он также заявил, что с комендантом Майдана Андреем Парубием велись переговоры об осмотре подразделениями "Альфа" помещений гостиницы "Украина" на предмет нахождения там вооруженных людей.

По материалам: 112 Украина
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