ГПУ установила гибель на Майдане 13 правоохранителей

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Около 200 силовиков получили огнестрельные ранения.

На Майдане погибло 13 силовиков - ГПУ gp.gov.ua

Генеральная прокуратура Украины установила гибель 13 правоохранителей, заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире телеканала "112".

По его словам, огнестрельные ранения получили 200 правоохранителей, более 700 получили другие телесные повреждения, в целом, потерпевшими себя объявили около 500 силовиков.

Он заявил, что следствие не обладает информацией о том, была ли попытка захода спецподразделения "Альфа" в отель "Украина", поскольку эти обстоятельства пока не исследовались.

2 декабря состоялся допрос экс-командующего внутренними войсками Станислава Шуляка в роли свидетеля в деле против экс-"беркутовцев", которых подозревают в расстреле активистов Майдана. По его словам, только на 18 февраля погибло 7 правоохранителей, было ранено 84 сотрудников МВД, из них 36 – солдаты Внутренних войск.

Он также заявил, что с комендантом Майдана Андреем Парубием велись переговоры об осмотре подразделениями "Альфа" помещений гостиницы "Украина" на предмет нахождения там вооруженных людей.