ГПУ сообщила Януковичу и его сыну о подозрении в завладении "Межигорьем"

Старшего сына Януковича, Александра, подозревают в создании фиктивных предприятий и легализации через них схемы по завладению государственными землями "Межигорья".

ГПУ подозревают семью Януковичей в завладении "Межигорьем"

Генеральная прокуратура Украины сообщила экс-президенту Виктору Януковичу и его сыну Александру Януковичу о подозрении в завладении резиденцией "Межигорье" и его легализации.

Досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве по фактам завладения должностными лицами из числа бывшего высшего руководства Украины государственным имуществом в особо крупных размерах стоимостью более 500 млн грн.

В частности Виктору Януковичу сообщено о подозрении по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

Его старшему сыну, Александру Януковичу сообщено о подозрении в соответствии с ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, (организация создания фиктивных предприятий с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб государству), ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (пособничество в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением), ч.5 ст.27 ч.3 ст.209 (пособничество в легализации имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

Следствие объявило в розыск А.Януковича, суд разрешил его задержать для дальнейшего содержания под стражей.

Напомним, что сам Янукович настаивает, что "Межигорье" — это зарубежная собственность, и оно не принадлежит Украине. Часть земель Януковича уже возвращена государству.

В ГПУ также напомнили, что совершение указанных преступлений также инкриминируется Эдуарду Ставицкому (касается периода, когда он занимал должность главы правления НАК "Надра Украины", которой принадлежали земли), а также директору ООО "Танталит" Павлу Литовченко. Оба также объявлены в розыск.

Расследование в отношении других лиц, причастных к данному преступлению продолжается.