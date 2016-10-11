ГПУ сообщила о подозрении мэру Бучи и секретарю горсовета

Анатолию Федоруку грозит от 6 до 12 лет тюрьмы за "дерибан" земли под Киевом.

Федоруку инкриминируют незаконную передачу в собственность 68 га земель лесного фонда первой категории Википедия

Генпрокуратура сообщила о подозрении мэру Бучи Анатолию Федоруку и секретарю Бучанского городского совета по обвинению в незаконной передаче в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда.

"После огромной следственной работы департаментом по расследованию в сфере экономики Генпрокуратуры сегодня сообщено о подозрении председателю Бучанского городского совета Федоруку А.П., а также секретарю этого же совета", - написал генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Генпрокурор не называет фамилию секретаря горсовета Бучи, но согласно официальному сайту Бучанского горсовета, пост секретаря занимает Василий Олексюк.

"Федоруку инкриминируется незаконная передача в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда первой категории, стоимостью более 100 млн грн, а секретарю совета - 1,024 га, который в отсутствие Федорука также незаконно передал земельные участки лесного фонда", - отметил Луценко, также сообщив, что в тексте подозрения имеются очень известные фамилии.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).

"Следствие планирует отстранить Федорука от занимаемой должности. В случае сокрытия его от следствия мы вынуждены будем объявить его в розыск для задержания и ареста", - также написал генпрокурор.

Ранее результате обысков в доме мэра Бучи Анатолия Федорука правоохранители обнаружили деньги, ювелирные изделия, иконы, медали и ордена. Точную сумму найденных денежных средств (как гривни, так и иностранная наличная валюта) прокуратура пока не называет. Фотографии шикарного особняка Федорука опубликовало издание "Информатор".

Мэр Бучи Анатолий Федорук спрятал свое имение за многометровым забором. За ним - большая территория с садами, теплицами и беседками. Генеральная прокуратура с самого утра в четверг, 21 июля, проводила в Ирпене и Буче обыски по делу о схемах хищения 900 га леса в Киевской области.

На данный момент мэру инкриминируется статья 364 УК - злоупотребление служебным положением, она предусматривает до шести лет лишения свободы. Однако Луценко отметил, что есть подозрения инкриминировать превышение служебных полномочий по статье 191. В таком случае ему грозит до 12 лет тюрьмы.