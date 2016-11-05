ГПУ расследует деятельность десятка действующих депутатов в рамках "дела Януковича"

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Пока что у прокуратуры нет достаточных фактов и аргументов для того, чтобы просить Раду лишить их неприкосновенности.

В большом деле Януковича фигурирует полтора десятка действующих депутатов Василий Артюшенко, ZN.UA

В большом "деле Януковича" - уголовном производстве о создании преступной группировки бывшим президентом Украины Виктором Януковичем - фигурирует полтора десятка народных депутатов, но представлений в Верховную Раду по ним о снятии неприкосновенности пока нет, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Сейчас мы прорабатываем дела, в которых фигурируют многие народные депутаты, по меньшей мере, полтора десятка", - сказал Луценко в комментарии телеканалу "112.Украина" в субботу, 5 ноября.

По его словам, анонсировать их имена он не будет, поскольку следствие все еще продолжается, и на данный момент у ГПУ достаточно фактов для аргументации только по депутату Вадиму Новинскому от "Оппозиционного блока". По версии следствия, Новинский является соучастником преступления Януковича "который хотел поставить под контроль религиозную организацию Украинскую православную церковь.

"Как только будет установлено достаточное количество фактов (по другим депутатам - ред.) - представления будут", - сказал Луценко.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен до конца текущего года передать в суд дело о преступлениях организованной группы бывшего президента Украины Виктора Януковича.