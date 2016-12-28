ГПУ предъявила обвинение командиру взвода Нацполиции, которого подозревают в преступлениях на Майдане

Экс-беркутовца отстранят от должности, ему также будет избрана мера пресечения.

ГПУ начала уголовное производство в отношении еще одного экс-беркутовца gp.gov.ua

Департамент специальных расследований начал досудебное расследование криминального производства в отношении бывшего заместителя командира взвода одной из оперативных рот спецподразделения

Бывшего сотрудника "Беркута" подозревают в препятствовании проведению собраний и митингов в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане и превышении служебных полномочий.

"26.12.2016 бывшему заместителю командира взвода одной из оперативных рот "Беркут" при ГУ УМВД Украины в городе Киеве сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождались насилием, болезненными действиями и действиями, оскорбляющими честь и достоинство потерпевшего, при отсутствии признаков пыток, и в умышленном противодействии законной профессиональной деятельности журналиста", - говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 1 ст.177 и части 2 ст. 365 УК Украины (в редакции от 07.04.2011). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности. Экс-беркутовец является командиром взвода полка милиции особого назначения №1 Главного управления национальной полиции Украины в городе Киеве.

Всего подозрение по данному эпизоду предъявлено 17 лицам, в отношении пяти обвинительные акты рассматриваются в суде, десять человек находятся в розыске, в отношении еще одного подозреваемого следствие завершено – происходит ознакомление с материалами производства.

Продолжается досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей данных преступлений.

Напомним, в начале июля Святошинский районный суд закончил изучение баллистических экспертиз по делу пятерых экс-беркутовцев о расстреле 48 участников Майдана, которые, по словам представителя ГПУ, подтверждают причастность обвиняемых беркутовцев к преступлению.

25 ноября выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда на судебное заседание по делу Евромайдана в Святошинский районный суд должны были доставить нескольких экс-беркутовцев, заблокировали несколько десятков активистов. На заседании планировалось провести видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича. В результате, Святошинский районный суд Киева перенес заседание с допросом Виктора Януковича на понедельник, 28 ноября.

27 ноября руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк сообщил о том, что обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-"беркутовцев" могут допросить по видеосвязи.

Подробнее о ситуации с расследованием преступлений против Евромайдана читайте в статье Евгении Закревской "Обратная сторона очевидности" и о расследовании преступлений на Майдане читайте в интервью с главой Департамента специальных расследований ГПУ Сергеем Горбатюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".