ГПУ подала ходатайство о заочном процессе над Клинчаевым

Экс-депутат Луганского областного совета принимал участие в захвате здания ОГА в апреле 2014 года.

Генеральная прокуратура Украины направила в суд ходатайство о проведении специального досудебного расследования в отношении экс-депутата Луганского областного совета Арсена Клинчаева, который принимал участие в захвате здания Луганской облгосадминистрации в апреле 2014 года, сообщается на сайте ГПУ.

"Будучи представителем власти и находясь у здания Луганского областного совета, экс-депутат в марте 2014 публично призывал к насильственному изменению конституционного строя в Украине и принимал участие в захвате здания Луганской областной государственной администрации", - отметили в ГПУ.

Арсен Клинчаев известен своими сепаратисткими взглядами. В марте 2014 года он призвал жителей Луганска вооружаться и воевать против украинского государства.