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ГПУ подала ходатайство о заочном процессе над Клинчаевым

11 мая в 01:38
Экс-депутат Луганского областного совета принимал участие в захвате здания ОГА в апреле 2014 года.
Клинчаев
Клинчаева хотят судить
Генеральная прокуратура Украины направила в суд ходатайство о проведении специального досудебного расследования в отношении экс-депутата Луганского областного совета Арсена Клинчаева, который принимал участие в захвате здания Луганской облгосадминистрации в апреле 2014 года, сообщается на сайте ГПУ. 
 
"Будучи представителем власти и находясь у здания Луганского областного совета, экс-депутат в марте 2014 публично призывал к насильственному изменению конституционного строя в Украине и принимал участие в захвате здания Луганской областной государственной администрации", - отметили в ГПУ. 
 
 
Арсен Клинчаев известен своими сепаратисткими взглядами. В марте 2014 года он призвал жителей Луганска вооружаться и воевать против украинского государства. 
По материалам: ZN.UA
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Тэги Луганск здание область Украина захват участок ходатайство ГПУ апрель Конституция
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