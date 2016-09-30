ГПУ передаст в суд обвинение против "бриллиантового прокурора" Корнийца после 10 октября

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Защита подозреваемого "уклоняется от ознакомления" с материалами его уголовного производства, отметили в Генпрокуратуре.

Прокуратура передаст в суд обвинительный акт по еще одному делу против Корнийца Телеграф

Генпрокуратура передаст в суд дело "бриллиантового прокурора" Александра Корнийца после 10 октября.

Как сообщили ZN.UA в пресс-службе ГПУ, Корнийцу был ограничен срок для ознакомления с материалами уголовного производства, из-за того, что его защита "уклоняется от ознакомления" с ними.

"В связи с этим, постановлением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева удовлетворено ходатайство стороны обвинения и стороне защиты установлен срок для ознакомления с материалами уголовного производства до 10.10.2016, по завершению которого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве также напомнили, что генеральной инспекцией внутренних расследований и безопасности Генеральной прокуратуры Украины 17.08.2016 завершено досудебное расследование в уголовном производстве от 29.01.2016, по подозрению Александра Корнийца в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство, которое нанесло имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, а также Л. Прокопенко - уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины. Доступ к материалам досудебного расследования уже предоставлен.

"В связи с тем, что подозреваемые скрываются от органов следствия, их неприбытие на неоднократные вызовы к следователю и неуведомление о месте своего пребывания, 07.09.2016 досудебное расследование в уголовном производстве было остановлено. В настоящее время место пребывания подозреваемых установлено, в связи с чем досудебное расследование возобновлено", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 5 июля 2015 года в Киеве были задержаны первый заместитель главы следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупных размерах.

При задержании и обысках, у них изъяли около 500 тысяч долларов, драгоценности, (в частности бриллианты), и ценные бумаги.

Печерский райсуд Киева вынес решение об аресте Корнийца и Шапакина на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,2 млн грн. 31 июля, после внесения залога, Корниец вышел из СИЗО.

20 ноября 2015 года следователь по поручению прокурора сообщил подозреваемым о завершении досудебного расследования и предоставил доступ к материалам досудебного расследования.