ГПУ передала в суд дело против "бриллиантового" прокурора Корнийца

Обвиняемым инкриминируют вымогательство и подделку документов.

ГПУ передала в суд обвинительный акт против Корнийца Телеграф

Генеральная прокуратуры Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве и передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

"Вопреки попыткам стороны защиты затянуть досудебное расследование, прокурором в уголовном производстве обвинительный акт передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Корнийца подозревают в вымогательстве и получении от директора и владельца одного из субъектов предпринимательской деятельности части уставного фонда и в дальнейшем – систематического вымогательства и получения средств от осуществления им предпринимательской деятельности.

В ГПУ отметили, что по данным досудебного расследования указанные преступления совершены Корцийцом с использованием своего служебного положения на посту руководителя одного из структурных подразделений прокуратуры Киева с привлечением к преступлению близкого родственника.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины, совершенных в соучастии. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 5 июля 2015 года в Киеве были задержаны первый заместитель главы следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупных размерах.

При задержании и обысках у них было изъято около 500 тысяч долларов, драгоценности (в том числе бриллианты), и ценные бумаги.

Печерский райсуд Киева вынес решение об аресте Корнийца и Шапакина на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,2 млн грн. 31 июля после внесения залога, Корниец вышел из СИЗО.

20 ноября 2015 следователь по поручению прокурора сообщил подозреваемым о завершении досудебного расследования и предоставил доступ к материалам досудебного расследования.