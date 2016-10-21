ГПУ передала дело экс-замглавы "Нафтогаза" Кацубы в суд

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Сергея Курченко и "других участников данной преступной организации" хотят судить заочно.

Генпрокуратура завершила досудебное расследование в отношении Кацубы crime.in.ua

Генпрокуратура завершила досудебное расследование в отношении бывшего заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины", сообщает ведомство.

Указывается, что Кацуба подозревается в умышленном участия в период с августа 2012 по настоящее время "в преступной организации Януковича В.Ф. с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений", а также обвиняется в "умышленном завладении путем злоупотребления им своим служебным положением денежными средствами, принадлежащими ОАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в сумме более 449, 9 млн грн и совершении оконченного покушения на завладение денежными средствами этой компании в сумме 5,1 млрд грн, а также в составлении и выдаче им заведомо ложных официальных документов".

Задержанному инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных статьями "создание преступной организации", "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "покушение на преступление", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "служебный подлог".

В ближайшее время планируется получение разрешения суда на заочное осуждение в отношении Сергея Курченко, Сергея Кацубы и "других участников вышеуказанной преступной организации, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда на территории Российской Федерации", отметили в ГПУ.

С октября 2015 по январь 2016 года Кацуба был в розыске, правоохранители задержали его 17 июня. На следующий день Голосеевский суд арестовал экс-замглавы "Нафтогаза" на 60 дней с возможностью внесения 450 миллионов гривень залога.

Задержанному инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных статьями 255 (создание преступной организации) и 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Кацубу подозревают в причастности к присвоению 449,9 миллионов гривень, принадлежащих "Нафтогазу".

Напомним, в октябре 2015 года МВД объявило в розыск бывшего заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз" Сергея Кацубу и его брата Александра, занимавшего аналогичную должность. Братья Кацубы исчезли из поля зрения правоохранительных органов в сентябре прошлого года.

Отец братьев Владимир Кацуба является народным депутатом Украины, членом парламентской группы "Видродження".