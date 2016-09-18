ГПУ отрыла уголовное дело против Столяровой по четырем статьям

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Досудебное расследование в отношении бывшей сотрудницы "Интера" осуществляет СБУ.

СБУ поручили заняться Столяровой Дуся

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное произвосдтво в отношении бывшего продюсера программы "Подробности" на телеканале "Интер", гражданки России

Ответ прокуратуры на депутатский запрос опубликовал в пятницу, 16 сентября, на своей странице в Facebook член парламентской фракции "Народный фронт" Андрей Левус.

Как сообщили в ГПУ, производство в отношении Столяровой открыто по ч.2 ст.258-2 (Публичные призывы в СМИ к совершению террористического акта), ч.1 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), ч. 1 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Бывшего продюсера программы "Подробности недели", которая выходит на телеканале "Интер", Марию Столярову выслали из Украины в феврале 2016 года. В августе была обнародована ее переписка с представителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".