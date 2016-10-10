ГПУ отменила розыск экс-министра экологии Злочевского

Поскольку Злочевский покинул территорию Украины и не возвращался, ГПУ решила более его не разыскивать.

Чиновника из "Семьи Януковича" решили больше не искать Андрей Товстыженко, ZN.UA

Генеральная прокуратура Украины отметила государственный розыск бывшего министра экологии и природных ресурсов Николай Злочевский. Об этом говорится в постановлении ГПУ от 20 сентября, имеющемся в распоряжении ZN.UA.

В Генпрокуратуре мотивируют отказ от розыска тем, что до момента составления подозрения Злочевский покинул территорию и более не возвращался, что свидетельствует о нецелесообразности государственного розыска.

В августе бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, который живет в Израиле под именем Натан Розенберг, рассказал, где сейчас находятся его коллеги времен Виктора Януковича. По его словам, экс-министр образования Дмитрий Табачник живет в Тель-Авиве (Израиль), экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский живет в Европе, экс-министр финансов Юрий Колобов – в Испании, а экс-министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк – в России.

В июле 2016 года правоохранительные органы провели очередную серию обысков в компаниях, занятых добычей газа в Украине. Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, в частности речь идет о компании, к которой имеет отношение бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.