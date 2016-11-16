Топ Новости
<
>

ГПУ изъяла во Львовском горcовете документы о продаже 23 га земли

16 ноября в 00:00

В прокуратуре считают, что город продал землю под индустриальный парк по заниженной цене.

Львов горсовет мэрия
Прокуратура заинтересовалась документами о земле под индустриальный парк
Европейская правда
Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины во время обысков в Львовском городском совете изъяли документацию о передаче в аренду и последующей продаже 23 га земли.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook вечером во вторник, 15 ноября, в декабре 2015 года земельный участок был продан за 52 миллиона гривень, в то время как его оценочная стоимость составляла 140 миллионов.

"Землю, согласно личной подписи главы горсовета продали за 52 миллиона гривень, что на 88 миллионов ниже ее оценочной стоимости", – уточнил Луценко.

Львовский городской голова Андрей Садовый, в свою очередь пояснил, что земля была продана компании из Нидерландов, которая планирует построить в промзоне индустриальный парк и создать тысячи рабочих мест в городе.

"Два года тому назад мы привлекли передового индустриального девелопера – компанию , которая запланировала построить в промзоне Рясне-2 индустриальный парк на 3000 рабочих мест. Город подвел коммуникации, мы провели открытый конкурс, убедили инвесторов вкладывать деньги в Украину… Сегодня нам передали привет из прошлого", – написал мэр на своей странице в Facebook.

Читайте также: Налоговики остановили работу сети duty free во Львовской области

Ранее сообщалось, что сотрудники ГПУ начали обыск в Львовском горсовете в рамках расследования дела о продаже 23 га городской земли.

"ГПУ приступила к досудебному расследованию дела о злоупотреблении чиновниками горсовета Львова, которые привели к крупным убыткам для государственного бюджета", – сообщала пресс-служба прокуратуры.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги ГПУ Львов Луценко Садовый
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.01
EUR 28.00