ГПУ изъяла во Львовском горcовете документы о продаже 23 га земли

В прокуратуре считают, что город продал землю под индустриальный парк по заниженной цене.

Прокуратура заинтересовалась документами о земле под индустриальный парк Европейская правда

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины во время обысков в Львовском городском совете изъяли документацию о передаче в аренду и последующей продаже 23 га земли.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook вечером во вторник, 15 ноября, в декабре 2015 года земельный участок был продан за 52 миллиона гривень, в то время как его оценочная стоимость составляла 140 миллионов.

"Землю, согласно личной подписи главы горсовета продали за 52 миллиона гривень, что на 88 миллионов ниже ее оценочной стоимости", – уточнил Луценко.

Львовский городской голова Андрей Садовый, в свою очередь пояснил, что земля была продана компании из Нидерландов, которая планирует построить в промзоне индустриальный парк и создать тысячи рабочих мест в городе.

"Два года тому назад мы привлекли передового индустриального девелопера – компанию , которая запланировала построить в промзоне Рясне-2 индустриальный парк на 3000 рабочих мест. Город подвел коммуникации, мы провели открытый конкурс, убедили инвесторов вкладывать деньги в Украину… Сегодня нам передали привет из прошлого", – написал мэр на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГПУ начали обыск в Львовском горсовете в рамках расследования дела о продаже 23 га городской земли.

"ГПУ приступила к досудебному расследованию дела о злоупотреблении чиновниками горсовета Львова, которые привели к крупным убыткам для государственного бюджета", – сообщала пресс-служба прокуратуры.