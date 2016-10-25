ГПУ готовит подозрение Новинскому в деле об отстранении митрополита Владимира

Чтобы привлечь Новинского к делу о давлении на покойного митрополита Владимира, с него надо снять депутатскую неприкосновенность.

Луценко снова пугает православного Новинского Василий Артюшенко, ZN.UA

Генеральная прокуратура предъявит обвинение экс-президенту Виктору Януковичу и народному депутатув давлении на руководство Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Мы действительно на финишной прямой в деле, в котором Янукович подозревается внезаконному давлении на Украинскую православную церковь с целью отстранения от должности покойного митрополита Владимира", – сказал генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко добавил, что в этом деле также подозревается и народный депутат вадим Новинский. "И, очевидно, это требует от меня для начала передачи этого дела в суд представления в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с господина Новинского", - отметил генпрокурор.

"Это дело против Януковича, в котором народный депутат Новинский один из подозреваемых", - сказал он.

Напомним, что ГПУ еще весной 2014 года начала уголовное производство в отношении Виктора Януковича, Виктора Пшонки, Виталия Захарченко по факту давления на главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Владимира с целью отстранить его от управления церковью.