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ГПСУ сообщили об "антитеррористической истерии" оккупантов в Крыму

17 ноября в 14:54

В конце месяца оккупанты планируют проведение антитеррористических учений в Джанкое.

Крым1 агрессия
Оккупанты ограничили пребывание граждан во время учений в Джанкое
schlenger86 / Depositphotos

На территории незаконно оккупированного украинского Крыма продолжается антитеррористическая истерия, направленная на борьбу с фейковыми "украинскими диверсантами", - заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"На крымском направлении, непосредственно на временно оккупированной территории Крыма продолжается антитеррористическая истерия, направленная на борьбу с фейковыми диверсантами из Украины", - заявил Слободян 17 ноября, сообщает УНИАН.

Он отметил, что в третьей декаде ноября 2016 года в районе железнодорожного вокзала и автовокзала Джанкоя планируется проведение антитеррористических учений.

Пресс-секретарь ГПСУ добавил, что по этому поводу оккупанты предупредили местных жителей о запрете ведения фото-и видеофиксации, визуального наблюдения из окон близлежащих домов за ходом учений, а также ограничили пребывание граждан в это время человек на упомянутой местности.

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Утром 17 октября росСМИ сообщили о задержании в Крыму еще одного "украинского диверсанта". Схваченный в Крыму "украинский разведчик" якобы имел при себе пистолет, гранату и материалы для изготовления взрывчатки.

Сообщалось, что  что в Севастополе ФСБ РФ задержала украинских "диверсантов" — Алексея Бессарабова, Владимира Дудко и Дмитрия Штыбликова. Главное управление разведки Минобороны Украины также опровергло заявление российской спецслужбы, назвав его "очередным фейком". Впоследствии стало известно, что в Севастополе суд разрешил арестовать трех задержанных в Крыму граждан Украины сроком на два месяца.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко обвинила РФ в захвате новых заложников с целью шантажа Украины.

 Стоит отметить, что Бессарабов и Штыбликов — украинские эксперты центра "Номос" (Центр содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "Номос"), деятельность которого в Крыму была совершена в 2014 году. Они также неоднократно выступали экспертами и в еженедельнике "Зеркало недели. Украина" ("Флотская пошлина", "Россия превысила допустимое присутствие своей морской пехоты в Крыму").

По материалам: УНИАН
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Тэги Украина Крым оккупация Россия
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