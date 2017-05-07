ГПСУ не пустила в Украину еще двух российских журналистов

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Наличие аккредитации на "Евровидение" не является документом, который дает право для пересечения границы, подчеркивают в Госпогранслужбе.

Пограничники не пустили в Украину двух российских журналисток, аккредитованных на "Евровидение" dpsu.gov.ua

Госпогранслужба Украины () не пустила через границу и запретила въезд в Украину на три года еще двум российским журналистам, незаконно посещавшим аннексированный Крым, сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян.

"Сегодня утром Государственная пограничная служба не пропустила через границу и запретила въезд в Украину на 3 года еще двум журналисткам российского издания, которые нарушали законодательство Украины и посещали временно оккупированный полуостров через временно закрытые пункты пропуска. Госпогранслужба подчеркивает, что наличие аккредитации на Евровидение не является документом, который дает право для пересечения границы", – написал он в Facebook.

Слободян подчеркнул, что при принятии решений ГПСУ, совместно с СБУ и НПУ, руководствуются исключительно интересами и законодательством Украины.

Как сообщалось, украинские пограничники не пустили в страну фотожурналиста российских информагентств Russia Roday и "РИА Новости" Рамиля Ситдикова, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса "Евровидение-2017".

По данным сайта "Миротворец" Рамиль Ситдиков неоднократно нарушал правила пересечения украинской границы во время посещений оккупированного Крыма.