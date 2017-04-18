ГП "Документ" сообщило о возобновлении работы трех паспортных центров Киева

На предприятии также пообещали до конца недели восстановить работу центров по всей Украине.

Работа паспортных центров постепенно восстанавливается yes-i-do.com.ua

В Киеве возобновили работу три, сообщил пресс-секретарь Государственного предприятия "Документ" Владимир Полищук.

По его словам, принимать граждан снова готовы центры по улицам Бажана, Шевченко и Леси Украинки.

"Сервисы оформления и выдачи загранпаспортов начали свою работу на Бажана, 1, Тараса Шевченко, 27 и документ-сервис "Готово" на Леси Украинки, 1. На выходных люди оформляли загранпаспорта, в ближайшие дни будут подключаться крупные города Украины. 26 центров у нас работают по всей Украине, планируют открыться новые центры", - рассказал Полищук в интервью "112 Украина".

Владимир Полищук также сообщил о том, когда возобновится работа сервисных центров по всей стране.

"Так называемая, "последняя миля" осталась, - подключить уже пользователей к защитному каналу и я думаю, что к концу недели уже заработают, возможно, все центры в крупных городах Украины", - пояснил пресс-секретарь "Документа".

С 11 января 2016 года украинцам начали выдавать новые паспорта в виде ID-карт – пластиковых карт с бесконтактным электронным носителем, на котором записаны, в частности, биометрические данные человека - отпечатки пальцев, распознавание лица, ДНК, ладонь руки, сетчатка глаза и др. В Украине также оформляются загранпаспорта для выезда за границу с биометрическими данными.

Напомним, 6 апреля Европейский Парламент поддержал предоставление визовой либерализации для Украины. Украинцы смогут посещать страны ЕС без виз сроком на 90 дней в течение полугода по биометрическим паспортам.

Подробнее с информацией о безвизовом режиме можно ознакомиться в статье ZN.UA "Безвизовый режим с ЕС: когда заработает и что он будет означать для украинцев".