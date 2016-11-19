Госсобственность на портовые объекты осложняет развитие украинских портов – эксперты

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Бизнес, который готов вкладывать деньги в украинские портовые перевалочные комплексы, сталкивается с препятствиями.

Без запрета на приватизацию портовой недвижимости, терминалы одесских портов могли бы рости, "как грибы" president.gov.ua

Государственная собственность на портовые объекты сдерживает развитие украинских портов и всей национальной экономики в целом.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишут Людмила Симонова и Роман Червоногродский. По их словам, если бы в Украине не было запрета на приватизацию портовой недвижимости, то терминалы в одесских портах росли бы "как грибы".

"На сегодня единственным возможным вариантом использования портовой недвижимости в Украине частными компаниями является долгосрочная аренда — ведь у государства нет средств инвестировать в современные перевалочные комплексы. И здесь бизнес сталкивается с серьезными препятствиями, поскольку процедура оформления аренды этих активов не только слишком длительная, полная ненужных согласований, но и существующее законодательство зачем-то устанавливает размер арендной платы в зависимости от рыночной стоимости объекта. Причем размер этот колеблется от 15 до 25% (и выше) в год. Иными словами, государство законодательно установило ставку капитализации в размере от 15 до 25%. Таких ставок капитализации нет нигде в мире!", – указывают аналитики.

Как подчеркивают Червоногродский и Симонова, данные сложности существенно осложняют развитие рынка портовой недвижимости, а также развитие прочих видов недвижимости, запрещенной к приватизации.

"Причем никто в Кабинете министров не хочет брать на себя ответственность за то, чтобы арендная плата, наконец, стала рыночной. Нет, наши чиновники очень любят делить и умножать, создавая большую видимость работы, вместо того чтобы стимулировать развитие рынков. В таких условиях сложно говорить о потоке инвестиций в привлекательную портовую недвижимость", – заключают авторы.

Подробнее о сложностях развития портовой инфраструктуры Украины читайте в статье Людмилы Симоновой и Романа Червоногродского "Экономика недвижимости" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".