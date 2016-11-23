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Госсекретарем МВД стал зам Авакова

23 ноября в 14:49

Глава МВД сообщил об этом в Луганской области.

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Аваков сообщил, что госсекретарем МВД станет его заместитель
Пресс-служба Кабмина Украины

По итогам конкурса на должность государственного секретаря Министерства внутренних дел победил заместитель министра Алексей Тахтай.

"В конкурсе на должность госсекретаря Министерства внутренних дел победил Алексей Тахтай", - сказал Аваков 23 ноября на открытии сервисного центра МВД в Северодонецке Луганской области, передает "Укринформ".

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Ранее в интервью ZN.UA новый глава Национального агентства по вопросам государственной службы Украины Константин Ващенко намерен в новом законе о госслужбе прописать необходимость возврата института государственных секретарей в министерствах.

Детальнее читайте о должности госсекретаря в министерствах в статье Игоря Колиушко и Виктории Дерец "Государственные секретари министерств: старт новой управленческой реформы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Укринформ
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Тэги министерство МВД должность секретарь Аваков
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