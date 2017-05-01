Госпогранслужба задержала восьмерых иностранцев, приглашенных в Одессу пророссийской общественной организацией

Граждане Беларуси, России и Кыргызстана пояснили, что направлялись в город якобы на спортивные соревнования.

Пограничники не пустили в Одессу иностранных "титушек"

Сотрудники Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Службы безопасности Украины предпринимают усиленные меры безопасности для недопущения провокаций в Одессе 2 мая. В воскресенье, 30 апреля, ими быликрепкого телосложения, которые прибыли якобы на спортивные соревнования, сообщает пресс-служба ГПСУ

Среди задержанных оказались граждане Кыргызстана, Беларуси и России. Семеро из них - четверо граждан Кыргызстана и трое граждан Беларуси -прилетели рейсом "Минск - Одесса", а гражданин России прибыл из Дубаи в "Борисполь".

Правоохранители провели комплексную проверку и установили, что все задержанные прибыли по приглашению общественной организации, которая, вероятно, в свое время привлекала боевиков на "Куликово поле" и к попыткам силового захвата зданий государственных органов власти.

"Всех выявленных лиц, которые не смогли указать четкую цель своего пребывания на территории Украины, через границу не пропустили и возвратили обратными рейсами", - резюмировали в Госпогранслужбе.

Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Напомним,2 мая 2014 года в Одессе произошли большие массовые столкновения с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов. Во время массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.