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Госпогранслужба задержала восьмерых иностранцев, приглашенных в Одессу пророссийской общественной организацией

1 мая в 13:01

Граждане Беларуси, России и Кыргызстана пояснили, что направлялись в город якобы на спортивные соревнования.

погранзона
Пограничники не пустили в Одессу иностранных "титушек"
Сотрудники Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Службы безопасности Украины предпринимают усиленные меры безопасности для недопущения провокаций в Одессе 2 мая. В воскресенье, 30 апреля, ими были задержаны восемь иностранцев крепкого телосложения, которые прибыли якобы на спортивные соревнования, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Среди задержанных оказались граждане Кыргызстана, Беларуси и России. Семеро из них - четверо граждан Кыргызстана и трое граждан Беларуси -прилетели рейсом "Минск - Одесса", а гражданин России прибыл из Дубаи в "Борисполь".

Правоохранители провели комплексную проверку и установили, что все задержанные прибыли по приглашению общественной организации, которая, вероятно, в свое время привлекала боевиков на "Куликово поле" и к попыткам силового захвата зданий государственных органов власти.

"Всех выявленных лиц, которые не смогли указать четкую цель своего пребывания на территории Украины, через границу не пропустили и возвратили обратными рейсами", - резюмировали в Госпогранслужбе.

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Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Напомним,2 мая 2014 года в Одессе произошли большие массовые столкновения с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов. Во время массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.

По материалам: ZN.UA
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Тэги граждане Беларусь Россия Одесса Украина провокация Госпогранслужба
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