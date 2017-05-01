Госпогранслужба задержала восьмерых иностранцев, приглашенных в Одессу пророссийской общественной организацией

Граждане Беларуси, России и Кыргызстана пояснили, что направлялись в город якобы на спортивные соревнования.
Среди задержанных оказались граждане Кыргызстана, Беларуси и России. Семеро из них - четверо граждан Кыргызстана и трое граждан Беларуси -прилетели рейсом "Минск - Одесса", а гражданин России прибыл из Дубаи в "Борисполь".
Правоохранители провели комплексную проверку и установили, что все задержанные прибыли по приглашению общественной организации, которая, вероятно, в свое время привлекала боевиков на "Куликово поле" и к попыткам силового захвата зданий государственных органов власти.
"Всех выявленных лиц, которые не смогли указать четкую цель своего пребывания на территории Украины, через границу не пропустили и возвратили обратными рейсами", - резюмировали в Госпогранслужбе.
Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.
Напомним,2 мая 2014 года в Одессе произошли большие массовые столкновения с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов. Во время массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.ZN.UA