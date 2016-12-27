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Госпогранслужба передала МИД доказательства незаконной деятельности РФ в украинских водах

27 декабря в 15:55

В ГПСУ рассчитывают, что собранные материалы будут использованы для формирования доказательной базы в международных судах.

Морская охрана ГПСУ
Украинские пограничники собрали доказательства незаконной активности РФ в украинских водах
Госпогранслужба Украины
Государственная пограничная служба Украины предоставила в распоряжение Министерства иностранных дел задокументированные факты незаконной активности РФ в исключительной морской экономической зоне Украины, заявил глава службы Виктор Назаренко.

"Во время наших выходов задокументированы факты противоправной деятельности России в нашей исключительно морской экономической зоне, материалы направлены в МИД для формирования доказательной базы в международных судах", – цитирует "Интерфакс-Украина" его заявление на брифинге во вторник.

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В сентябре Министерство иностранных дел официально направило МИД РФ уведомление об арбитраже и исковое заявление об инициировании арбитражного разбирательства в соответствии с приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Отмечается, что несмотря на протесты Украины, Российская Федерация продолжает совершать незаконные действия в пределах морских зон Украины и поэтому МИД вынужден обратиться в арбитраж в соответствии с положениями Конвенции.

Украина просит арбитражный трибунал подтвердить ее права как прибрежного государства и обязать Российскую Федерацию прекратить международно-противоправные деяния в соответствующих морских акваториях, предоставить Украине соответствующие заверения и гарантии их неповторения и возместить причиненные Российской Федерацией убытки.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Украина Россия МИД
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