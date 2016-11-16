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Гослесагентство совместно с полицией будет охотиться за елочными браконьерами

16 ноября в 07:48

Новогодние елки лесники советуют проверять на легальность.

елка
Лесники готовятся к охоте на елочных браконьеров
unian.net
Накануне новогодних праздников Гослесагенство создаст рейдовые бригады, которые будут пресекать незаконную вырубку и продажу елок. Лесник  будут патрулировать леса и рынки вместе полицейскими, представителями Госэконоинспекции и СМИ, сообщила пресс-служа ведомства.

В Гослесагентстве отметили, что все легально продающиеся елки будут снабжены специальной маркировкой, проверить которую можно на сайте агентства.  

"Граждане смогут покупать елки прямо в государственных лесхозах. Это будет значительно дешевле, чем на елочных базарах. Например, в Житомирской области средняя цена за погонный метр составит в среднем 30 гривен. Также можно будет проверить законность происхождения елки онлайн", - сообщила и.о. главы Гослесагентства Кристина Юшкевич.

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Напомним, что в перед прошлыми новогодними праздниками в известной экологической организации Greenpeace рекомендовали отказаться от искусственных елей на Новый год. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги елка проверка новогодний полиция праздник экология
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