Гослесагентство совместно с полицией будет охотиться за елочными браконьерами

Новогодние елки лесники советуют проверять на легальность.

Лесники готовятся к охоте на елочных браконьеров unian.net

Накануне новогодних праздников Гослесагенство создаст рейдовые бригады, которые будут пресекать незаконную вырубку и продажу елок. Лесник будут патрулировать леса и рынки вместе полицейскими, представителями Госэконоинспекции и СМИ, сообщила пресс-служа ведомства.

В Гослесагентстве отметили, что все легально продающиеся елки будут снабжены специальной маркировкой, проверить которую можно на сайте агентства.

"Граждане смогут покупать елки прямо в государственных лесхозах. Это будет значительно дешевле, чем на елочных базарах. Например, в Житомирской области средняя цена за погонный метр составит в среднем 30 гривен. Также можно будет проверить законность происхождения елки онлайн", - сообщила и.о. главы Гослесагентства Кристина Юшкевич.

Напомним, что в перед прошлыми новогодними праздниками в известной экологической организации Greenpeace рекомендовали отказаться от искусственных елей на Новый год.