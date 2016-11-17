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Гослесагентство привлечет Нацполицию к борьбе с вырубкой леса

17 ноября в 20:41

Сотрудники Департамента защиты экономики НПУ получат доступ к Системе электронного учета древесины.

вырубка леса
Почти на всех предприятий Гослесагентства введен электронный учет древесины
Юрий Луценко / Facebook
Вр.и.о. главы Гослесагентства Кристина Юшкевич заявляет, что в Украине будут усилены меры предотвращения коррупции в лесной промышленности.

Она отметила, что теперь сотрудники полиции смогут оперативно проверить происхождение любой древесины, сообщает "Апостроф".

Отмечается, что Юшкевич подписала Протокол об информационном сотрудничестве с начальником Департамента защиты экономики Нацполиции Игорем Купранцом.

Согласно документу, Гослесагентство предоставляет доступ к Системе электронного учета древесины работникам Департамента защиты экономики. По мнению сторон, подписание протокола обеспечит усиление контроля за охраной, защитой и использованием лесов Украины. Также поможет предотвращать незаконную рубку и своевременно привлекать к ответственности нарушителей лесного законодательства Украины.

"Гослесагентство активизирует борьбу с коррупцией и незаконным оборотом древесины. Отныне мы теснее будем сотрудничать с правоохранителями. Работники Нацполиции смогут видеть не только общую информацию во время проверки древесины, а и полные данные о лесопродукции от момента заготовки до отгрузки конечным потребителям. Это обеспечит оперативность выявления правонарушителей", - сообщила Кристина Юшкевич.

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СМИ напомнили, что благодаря внедрению системы электронного учета древесины государство имеет возможность многоступенчатого контроля. Почти на 100 процентах предприятий Гослесагентства введен электронный учет древесины.

Доступ к информации из Системы ЕОД, которая подтверждает законность заготовки лесоматериалов, имеет каждый желающий. Реализовано это через сайт ГП "ЛІАЦ". Для проверки происхождения древесины достаточно ввести лишь номер бирки и в режиме онлайн предоставляется информация.

По материалам: Апостроф
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Тэги Гослесагентство полиция Нацполиция
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