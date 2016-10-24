Госкино запретило за российскую пропаганду 11 фильмов и сериалов

Два фильма, которым аннулировали прокатные удостоверения, сняты в Украине.

В Украине запретили еще 11 фильмов и сериалов

Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в выдаче государственных удостоверений, отменило государственную регистрацию и признало недействительными выданные ранее прокатные удостоверения на ряд фильмов российского и украинского производства, нарушающих закон Украины "Про кинематографию" в части популяризации силовых структур страны-агрессора и советских органов государственной безопасности.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, на основании выводов экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов, Госкино Украины отказало в государственной регистрации и выдаче удостоверения на распространение и демонстрацию художественному фильму "На краю бездны" (2016, реж. В. Савельев, производство РФ); киноленте "Однажды в Ростове" (2012, реж. К. Худьяков, производство РФ); телесериалу "Личное дело" (2005, реж. В. Мельниченко, производство РФ); телесериалу "Побег 2" (2012, В. Никифоров, произвосдтво РФ); а также телесериалу "Рыжие" (2013, реж. В. Владовский).

Кроме того, реагируя на жалобы и запросы граждан, а также на информацию Нацсовета Украины по вопросам телевиденья и радиовещания, Госкино аннулировало удостоверения и регистрацию кинофильму "Пряники из картошки" (2011, реж. С. Гиргель, производство РФ); фильму "Бесполезная жертва" (2012, реж. В. Янощук); фильмам "Любовь Кати 1" и "Любовь Кати 2" (2012, реж. Д. Гольдман, производство Украины); фильму "Любовь без лишних слов" (2013, реж. Ф. Шабанов, производство РФ); а также телесериалу "Неожиданная радость" (2012, реж. А. Касаткин, производство РФ).

Напомним, в июне прошлого года в Украине вступил в силу запрет на российские фильмы и сериалы. Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины", под запрет распространения и демонстрации попадают фильмы, а также сериалы, которые популяризируют или пропагандируют органы государства-агрессора или их отдельные действия, которые создают положительный имидж работников государства-агрессора или работников советских органов государственной безопасности, которые оправдывают или признают правомерным оккупацию территории Украины. Запрет на трансляцию, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, распространяется, если они произведены после 1 августа 1991 года. При этом запрет не касается информационных и информационно-аналитических программ.