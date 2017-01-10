Госкино запретило российско-украинский сериал

Под запрет в Украине подпадают не только фильмы про ментов, бандитов и спецназ, но и вся продукция государства-агрессора, изготовленная после 1 января 2014 года.

Продукции государства-агрессора полностью закрыли доступ к украинскому телевизору Андрей Товстыженко, ZN.UA

отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрации т/сериала "Отель".

Как сообщает пресс-служба госагентства, решение было принято на основании статьи 15-1 закона "О кинематографии", которой регламентировано, что "запрет трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные и/или впервые обнародованные (продемонстрированные) после 1 января 2014 года".

Согласно информации на российских киносайтах, телесериал "Отель Элеон" режиссеров Антона Федотова, Антона Маслова является продуктом российско-украинского производства, премьера на России состоялась 28 ноября 2016 года.

В 2015 году в Украине был принят закон, который запрещает "распространение и демонстрацию фильмов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора" независимо от страны происхождения, производства после 1 августа 1991 года. При этом также были запрещены фильмы и сериалы, которые не содержат такой пропаганды, но произведены начиная с 1 января 2014 года.