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Госинспекция приостановила строительство на месте Сенного рынка в Киеве

28 апреля в 15:57

На месте Сенного рынка больше десяти лет была только свалка и пустырь. Госинспекция выявила нарушения застройщиком требований законодательства.

Сенной рынок
Благодаря депутатам на месте Сенного рынка еще долго будет свалка и пустырь
Сегодня
Государственная архитектурная-строительная инспекция приостановила строительство на месте Сенного рынка, сообщил народный депутат Сергей Лещенко.

"Для некиевлян поясню - окружение бывшего генпрокурора Яремы хочет построить фактически спальный район - 14 домов, более 800 квартир - в историческом центре Киева, возле Львовской площади", - написал Лещенко на своей странице в Facebook.

По его словам, теперь процесс строительства должен быть заморожен до устранения нарушений требований законодательства - в первую очередь этажности и масштабов застройки.

"Никто не выступает за то, чтобы на месте Сенного рынка еще 20 лет была свалка и пустырь. Но строительство должно соответствовать здравому смыслу и закону - что предусматривает уменьшение запланированного жилого комплекса", - добавил депутат, который купил квартиру неподалеку.

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Центральный крытый рынок (Сенной рынок) был построен в 1958 году и снесен в 2006 году.

По материалам: ZN.UA
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Тэги рынок строительство
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