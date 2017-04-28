Госинспекция приостановила строительство на месте Сенного рынка в Киеве

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На месте Сенного рынка больше десяти лет была только свалка и пустырь. Госинспекция выявила нарушения застройщиком требований законодательства.

Благодаря депутатам на месте Сенного рынка еще долго будет свалка и пустырь Сегодня

Государственная архитектурная-строительная инспекция приостановила строительство на месте, сообщил народный депутат Сергей Лещенко.

"Для некиевлян поясню - окружение бывшего генпрокурора Яремы хочет построить фактически спальный район - 14 домов, более 800 квартир - в историческом центре Киева, возле Львовской площади", - написал Лещенко на своей странице в Facebook.

По его словам, теперь процесс строительства должен быть заморожен до устранения нарушений требований законодательства - в первую очередь этажности и масштабов застройки.

"Никто не выступает за то, чтобы на месте Сенного рынка еще 20 лет была свалка и пустырь. Но строительство должно соответствовать здравому смыслу и закону - что предусматривает уменьшение запланированного жилого комплекса", - добавил депутат, который купил квартиру неподалеку.

Центральный крытый рынок (Сенной рынок) был построен в 1958 году и снесен в 2006 году.