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Госбюджет-2017: государство пытается переложить "коммунальное ярмо" на местные громады

30 октября в 19:40

В следующем году они должны найти почти 4 млрд грн, чтобы оплатить учреждениям здравоохранения и образования счета за коммунальные услуги и энергоносители.

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Правительство выделило на охрану здоровья всего 2,7% ВВП
Нацбанк Украины/Facebook
Судя по проекту государственного бюджета на следующий год, государство пытается переложить "коммунальное ярмо" на местные громады - в следующем году они должны найти почти 4 млрд грн, чтобы оплатить учреждениям здравоохранения и образования счета за коммунальные услуги и энергоносители.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Ольга Скрипник.

По мнению заместителя председателя комитета здравоохранения ВРУ Олега Мусия, ситуация будет обостряться еще и потому, что местные бюджеты не имеют достаточно средств, чтобы оплачивать медицинским учреждениям коммунальные услуги.

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"Руководство Минздрава совершенно не отстаивает интересы здравоохранения. И.о. министра Ульяна Супрун убеждена, что благодаря субвенции местным бюджетам регионы смогут закупить больше лекарств и увеличить фонд оплаты труда. Каким образом, если субвенция составляет около 2,5 млрд грн, а на коммунальные и другие обязательные платежи надо дополнительно найти свыше 4 млрд грн? " - отмечает Мусий.

Также он предостерегает от возможности краха всей системы здравоохранения.

"Впервые за последние годы правительство выделило на здравоохранение всего 2,7% ВВП. Согласно рекомендациям ВОЗ и ЕС, финансирование медицины должно составлять не менее 5% ВПП. Особенно это важно для стран, где проводятся реформы. Если показатель будет меньше 3% ВВП, это приведет к разрушению системы здравоохранения. Чтобы отрасль нормально действовала и имела перспективы для обновления и развития, финансирование должно быть в пределах 140—150 млрд грн", - говорит Мусий.

В 2017 году общий объем расходов для Министерства здравоохранения составит 62 млрд грн.

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на презентации изменений системы здравоохранения в регионах заявила, что полномочия регулирования финансовых вопросов в сфере здравоохранения будут переданы местным властям.

Подробнее о нынешней ситуации с государственной медициной читайте в статье Ольги Скрипник "Бюджет-2017 — медицина за бортом" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги здоровья Скрипник
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