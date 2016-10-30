Госбюджет-2017: государство пытается переложить "коммунальное ярмо" на местные громады

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В следующем году они должны найти почти 4 млрд грн, чтобы оплатить учреждениям здравоохранения и образования счета за коммунальные услуги и энергоносители.

Правительство выделило на охрану здоровья всего 2,7% ВВП Нацбанк Украины/Facebook

Судя по проекту государственного бюджета на следующий год, государство пытается переложить "коммунальное ярмо" на местные громады - в следующем году они должны найти почти 4 млрд грн, чтобы оплатить учреждениям здравоохранения и образования счета за коммунальные услуги и энергоносители.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Ольга Скрипник.

По мнению заместителя председателя комитета здравоохранения ВРУ Олега Мусия, ситуация будет обостряться еще и потому, что местные бюджеты не имеют достаточно средств, чтобы оплачивать медицинским учреждениям коммунальные услуги.

"Руководство Минздрава совершенно не отстаивает интересы здравоохранения. И.о. министра Ульяна Супрун убеждена, что благодаря субвенции местным бюджетам регионы смогут закупить больше лекарств и увеличить фонд оплаты труда. Каким образом, если субвенция составляет около 2,5 млрд грн, а на коммунальные и другие обязательные платежи надо дополнительно найти свыше 4 млрд грн? " - отмечает Мусий.

Также он предостерегает от возможности краха всей системы здравоохранения.

"Впервые за последние годы правительство выделило на здравоохранение всего 2,7% ВВП. Согласно рекомендациям ВОЗ и ЕС, финансирование медицины должно составлять не менее 5% ВПП. Особенно это важно для стран, где проводятся реформы. Если показатель будет меньше 3% ВВП, это приведет к разрушению системы здравоохранения. Чтобы отрасль нормально действовала и имела перспективы для обновления и развития, финансирование должно быть в пределах 140—150 млрд грн", - говорит Мусий.

В 2017 году общий объем расходов для Министерства здравоохранения составит 62 млрд грн.



Напомним, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на презентации изменений системы здравоохранения в регионах заявила, что полномочия регулирования финансовых вопросов в сфере здравоохранения будут переданы местным властям.



Подробнее о нынешней ситуации с государственной медициной читайте в статье Ольги Скрипник "Бюджет-2017 — медицина за бортом" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".