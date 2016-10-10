Гору Поп Иван в Карпатах занесло снегом, а в Мукачево цветет сирень

В Сети опубликованы фотографии погодных контрастов в Украине.
Гору Поп Иван на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей занесло снегом. Как пишет в Фейсбуке пользователь Василий Фицак, 8 октября местами намело более 35 см снега. Обсерватория "Белый слон" покрыта льдом.
7 октября новостной портал mukachevo.net опубликовал фотографии сирени, которая расцвела в Мукачево из-за теплой осени.
Первый снег в Украине выпал 5 октября на в западных областях страны.
Синоптики прогнозируют в Украине довольно теплую зиму. Однако во время кратковременных похолоданий температура будет опускаться до 20-25 градусов мороза.zik.ua