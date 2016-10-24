Горбатюк заявил о давлении руководства во время кадровой реорганизации в ГПУ

Глава Департамента спецрасследований не знает, какие дела у него заберут, а какие оставят.

Горбатюк не согласен с выговором от Луценко Сайт Генеральной прокуратуры

Глава Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Укарины Сергей Горбатюк заявил о давлении руковдства во время передачи уголовных производств новосозданному Управлению по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, которое будет заниматься

В комментарии "РБК-Украина" в понедельник, 24 октября, руководитель Департамента спецрасследований уточнил, что он получил выговор, основанный на "искаженных, неправдивых фактах".

По словам Горбатюка, ему еще неизвестно, какие именно уголовные дела останутся в его Департаменте, а какие – передадут новосозданному структурному подразделению ГПУ.

"С реорганизацией в Генеральной прокуратуре создали еще два управления, часть дел забирают, окончательного решения, останутся ли эти дела у нас, еще не принято. Но, в общем, такой подход, как по мне... сейчас только известно, что преступления, которые касаются преступной группировки, будут от нас забраны и переданы в новое управление", – пояснил Горбатюк.

Как сообщалось, генеральный прокурор Юрий Луценко принял решение создать в структуре ГПУ Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, первой задачей которого станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения. В состав управления вошли 63 сотрудника.

Указывается, что глава Департамента специальных расследований Сергей Горбатюк, который вел дело Януковича ранее, сохранит свою должность. За его департаментом, состоящим из 56 сотрудников, остается расследование и передача в суд дел о преступлениях на Майдане.

4 октября генпрокурор Юрий Луценко объявил Горбатюку выговор. Согласно приказу, оказавшемуся в распоряжении журналистов, причиной выговора стали претензии по поводу расследования преступлений, совершенных во время Революции Достоинства. Горбатюк, в свою очередь, выговор оспорил.