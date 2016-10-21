Гонтарева возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины

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Почти четверть фигуранток прошлогоднего списка выпали из обоймы. Основная причина — потеря высокой должности в сфере госуправления.

Валерию Гонтареву назвали самой влиятельной женщиной Украины Нацбанк Украины / Flickr

Самой влиятельной женщиной в Украине стала глава Национального банка Валерия Гонтарева, по версии журнала "Фокус". Прошлогодний лидер Наталья Яресько, распрощавшись с портфелем министра финансов, больше в рейтинге не представлена.

Гонтареву составители описывают как "женщину, которая еще четыре года назад была на 98-й позиции, а в 2013-м и вовсе оказалась за бортом списка".

Как отмечают составители рейтинга, первая десятка лидеров почти полностью изменилась в этом году. Среди самы-самых влиятельных остались только вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид (№6) и глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко (№3), которая является "долгожителем" рейтинга.

На второе место составители поместили Ирину Геращенко, первого вице-спикера Рады и одну из самых активных представителей Украины на международной арене . За год Геращенко поднялась сразу на девять пунктов в рейтинге — во многом благодаря ее заслугам вне стен парламента: она исполняет роль ключевого игрока в освобождении украинских пленных из России и ОРДЛО.

В первую десятку ворвались шесть новичков, которых ранее либо вообще не было в рейтинге, либо влиятельность их была не настолько мощной.

Так, четвертую строчку заняла Хатия Деканоидзе, глава Национальной полиции. Реформа системы МВД, в которой ключевое место отводится ее ведомству, — главный имиджевый проект власти. Пятое место досталось другому реформатору — Лилии Гриневич, министру образования и науки. Она успешно пролоббировала принятие Верховной Радой в первом чтении нового закона об образовании, работа над которым велась три года

Своей активной профессиональной деятельностью не перестает удивлять и Юлия Ковалив (№7), первый заместитель министра экономического развития и торговли. С мая она еще и глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Ковалив в МЭРТ также отвечает за реформирование госсектора.

Восьмую строчку рейтинга самых влиятельных женщин заняла Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она же стала прорывом года — поднялась сразу на 38 пунктов. Такой стремительный взлет объясняется должностью, которую она заняла - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В правительстве Гройсмана она курирует два принципиальных и ключевых направления, в сторону которых движется наша страна.

23 участницы прошлогоднего рейтинга оказались за пределами сотни. Уже второй год подряд средний возраст фигуранток рейтинга снижается. Теперь он составляет 45 лет против прошлогодних 46. При этом показатель образованности наоборот растет. Если в прошлом году каждая из топ-списка имела за плечами в среднем 1,5 высших образования, то в этом году — 1,6.

В целом влиятельность большинства женщин рейтинга, как и ранее, обусловлена должностью, которую они занимают. Однако количество политиков, чиновников, судей, представляющих власть, осталось неизменным — половина списка. Зато в рейтинге прибавилось число женщин-бизнесменов, представляющих реальный сектор экономики, а также представительниц сферы культуры.

По данным СМИ, журнал "Фокус" принадлежит одесскому бизнесмену Борису Кауфману. Примечательно, что ему также приписывают долю в акциях "Платинум Банка". Именно этот банк эксперты считают одним из главных претендентов на выведение с рынка из-за многочисленных нарушений. Однако НБУ, который возглавляет назначенная Петром Порошенко Валерия Гонтарева, никак не примет решение о его окончательной ликвидации.