Гонтарева обвинила Тимошенко в попытках дестабилизировать ситуацию в стране

Массовая эмиссия гривны с целью раздачи денег вкладчикам обанкротившихся банков вызовет гиперинфляцию, уверена глава НБУ.

Гонтарева обвиняет Тимошенко в дестабилизации Нацбанк Украины / Flickr

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева обвинила лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в попытках дестабилизировать ситуацию в стране за счет вкладчиков обанкротившихся банков, сообщается на сайте НБУ.

По ее словам, выводя вкладчиков на улицы, Тимошенко и ряд народных депутатов "откровенно обманывают людей, манипулируя недостоверными данными".

"Если выполнить политические обещания организаторов этой акции, то Украина вернется в девяностые годы. Запустится печатный станок - так делали все предыдущие представители власти. Только при премьере Тимошенко Национальный банк предоставил банкам 84 миллиардов гривен рефинансирования и на рекапитализацию банков еще около 12 миллиардов. Большая часть этих средств выведена из банков их владельцами и уже не будет возвращена государству", - заявила Гонтарева.

По ее словам, негативные последствия эмиссии, которую предлагают политики, почувствуют на себе десятки миллионов украинцев.

"В сегодняшних условиях это спровоцирует стремительный рост цен на продукты и услуги, обесценивание гривны, подорожание импортных товаров, в первую очередь медикаментов и топлива. И уже никто из международного сообщества не поддержит Украину и не поможет нам", - заявила глава НБУ.

Гонтарева призвала народных депутатов "прекратить политические инсинуации и работать вместе с нами над реформой финансового сектора".

15 ноября проходила акция "обманутых вкладчиков" под зданием НБУ. Люди требуют доллар по 8 грн и евро по 11 грн. По данным источников ZN.UA, правоохранители ожидают ухудшения ситуации безопасности во время акций протеста после 17 ноября.

15 ноября Верховная Рада приняла закон о возмещении физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг. Президентский законопроект №5390поддержали 285 народных депутатов.

Согласно закону, к банковскому вкладу приравниваются средства граждан, привлеченные в качестве займа или вклада в небанковское финансовое учреждение через банк, выступивший поверенным по соответствующему договору.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц должен тщательно изучить документы по каждому физическому лицу, которое приравнено к вкладчику, и не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу закона начать выплаты.

Напомним, что 11 ноября президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о защите "обманутых вкладчиков". Об этом он сообщил во время встречи с людьми, которые представляются вкладчиками банка "Михайловский".