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Гонтарева обвинила Тимошенко в попытках дестабилизировать ситуацию в стране

15 ноября в 20:45

Массовая эмиссия гривны с целью раздачи денег вкладчикам обанкротившихся банков вызовет гиперинфляцию, уверена глава НБУ.   

Влерия Гонтарева1
Гонтарева обвиняет Тимошенко в дестабилизации
Нацбанк Украины / Flickr

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева обвинила лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в попытках дестабилизировать ситуацию в стране за счет вкладчиков обанкротившихся банков, сообщается на сайте НБУ.  

По ее словам, выводя вкладчиков на улицы, Тимошенко и ряд народных депутатов "откровенно обманывают людей, манипулируя недостоверными данными".    

"Если выполнить политические обещания организаторов этой акции, то Украина вернется в девяностые годы. Запустится печатный станок - так делали все предыдущие представители власти. Только при премьере Тимошенко Национальный банк предоставил банкам 84 миллиардов гривен рефинансирования и на рекапитализацию банков еще около 12 миллиардов. Большая часть этих средств выведена из банков их владельцами и уже не будет возвращена государству", - заявила Гонтарева.

По ее словам, негативные последствия эмиссии, которую предлагают политики, почувствуют на себе десятки миллионов украинцев.

"В сегодняшних условиях это спровоцирует стремительный рост цен на продукты и услуги, обесценивание гривны, подорожание импортных товаров, в первую очередь медикаментов и топлива. И уже никто из международного сообщества не поддержит Украину и не поможет нам", - заявила глава НБУ. 

Гонтарева призвала народных депутатов "прекратить политические инсинуации и работать вместе с нами над реформой финансового сектора". 

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15 ноября проходила акция "обманутых вкладчиков" под зданием НБУ. Люди требуют доллар по 8 грн и евро по 11 грн. По данным источников ZN.UA, правоохранители ожидают ухудшения ситуации безопасности во время акций протеста после 17 ноября.

15 ноября Верховная Рада приняла закон о возмещении физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг. Президентский законопроект №5390поддержали 285 народных депутатов. 

Согласно закону, к банковскому вкладу приравниваются средства граждан, привлеченные в качестве займа или вклада в небанковское финансовое учреждение через банк, выступивший поверенным по соответствующему договору.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц должен тщательно изучить документы по каждому физическому лицу, которое приравнено к вкладчику, и не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу закона начать выплаты. 

Напомним, что 11 ноября президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о защите "обманутых вкладчиков". Об этом он сообщил во время встречи с  людьми, которые представляются вкладчиками банка "Михайловский".

По материалам: ZN.UA
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Тэги вклад банки Украина Гонтарева закон Тимошенко депутат финансы Нацбанк президент банк Рада
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1 комментарий
  • voronovichz Сегодня, 21:56 Гонтарева молодец,развалив всю банковскую систему ,нажившись на обвале гривны она еще смеет кого-то обвинять в дестабилизации ситуации в Украине.А то что она сделала с порошенко это разве не дестабилизация в Украине,обокрав все население на обвале грини.Пенсии стали в 3 раза меньше а цены в три раза больше,как это назвать? Так что народ правильно делает, что выходит на акции протеста ,пора уже избавиться от гонтаревой и передать ее в НАБУ! Ответить Цитировать Пожаловаться
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