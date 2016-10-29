Гонтарева хранит свои сбережения в долларах, но в государственном банке

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Глава НБУ стала едва ли не единственной высокопоставленной чиновницей, которая не указала большую сумму наличными и коллекцию швейцарских часов.

Стало известно, в какой валюте и в каких банках хранит сбережения глава Национального банка Украины Василий Артюшенко, ZN.UA

Председатель Национального банка Украинызаполнила электронную декларацию

Руководитель Нацбанка хранит в государственном Укрэксимбанке 1 млн 831 тыс. долларов, и этот депозит принес ей за 2015 год 1 млн 501 тыс. грн дохода. Кроме того, у нее есть 61 тыс. 934 грн в государственном Ощадбанке.

У сына Гонтаревой Антона на счетах в трех частных банках хранится по 200 тыс. грн, а также 500 тыс. долларов в Укрэксимбанке.

Валерия Гонтарева получила за 2015 год 1 млн 754 тыс. грн зарплаты (по 146 тыс. грн в месяц).

Основной доход (23 млн 518 тыс. грн) она получила от продажи своей доли в инвесткомпании ICU Holdings Limited.

Глава НБУ также задекларировала два автомобиля Porsche – Panamera 2012 года выпуска и Cayenne 2013 г.в.

У Гонтаревой есть квартира в Киеве площадью 106 кв. м., а у ее мужа Олега Гонтарева – дом в Ирпене площадью 396 кв. м.

Ценные часы, ювелирные украшения и картины в декларации Гонтаревой не указаны.

Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников истекает 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было предпринято несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.