Гонтарева хранит свои сбережения в долларах, но в государственном банке

Глава НБУ стала едва ли не единственной высокопоставленной чиновницей, которая не указала большую сумму наличными и коллекцию швейцарских часов.
Руководитель Нацбанка хранит в государственном Укрэксимбанке 1 млн 831 тыс. долларов, и этот депозит принес ей за 2015 год 1 млн 501 тыс. грн дохода. Кроме того, у нее есть 61 тыс. 934 грн в государственном Ощадбанке.
У сына Гонтаревой Антона на счетах в трех частных банках хранится по 200 тыс. грн, а также 500 тыс. долларов в Укрэксимбанке.
Валерия Гонтарева получила за 2015 год 1 млн 754 тыс. грн зарплаты (по 146 тыс. грн в месяц).
Основной доход (23 млн 518 тыс. грн) она получила от продажи своей доли в инвесткомпании ICU Holdings Limited.
Глава НБУ также задекларировала два автомобиля Porsche – Panamera 2012 года выпуска и Cayenne 2013 г.в.
У Гонтаревой есть квартира в Киеве площадью 106 кв. м., а у ее мужа Олега Гонтарева – дом в Ирпене площадью 396 кв. м.
Ценные часы, ювелирные украшения и картины в декларации Гонтаревой не указаны.
Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников истекает 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было предпринято несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.ZN.UA