Гончаренко написал свой ответ послу Германии на куске Берлинской стены

В посольстве ФРГ в Украине выходку народного депутата осудили и напомнили о нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Депутат расписал фрагмент Берлинской стены в знак протеста против слов немецкого посла о выборах в Донбассе Facebook/Алексей Гончаренко

Народный депутат Украины от БПП Алексей Гончаренко расписал баллончиком с красной краской обломок Берлинской стены, установленный возле посольства Германии в

"Сегодня утром на обломке Берлинской стены возле посольства я написал слово "Nein" (нет)", - похвастался политик на своей странице в Facebook.

Такую своеобразную "акцию протеста" он, по его словам, посвятил "прокремлевскими высказываниям посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля". Ранее Райхель сообщил о том, что выборы в Донбассе возможны до вывода оттуда российских войск.

"Слова посла Германии в Украине полностью воспроизводят установку российской пропаганды, целью которой является легализация террористов путем вживления их в украинскую власть. Подобные высказывания не только оскорбительны для украинцев и играют на руку Кремлю, но также противоречат Минским соглашениям и позиции канцлера Германии Ангелы Меркель", - добавил Гончаренко.

Политик уверен, что выборы в Донбассе должны проходить по стандартам ОБСЕ, а также в правовом поле украинского законодательства. Он также напомнил о том, что Берлинская стена является ярким символом недавней российской оккупации Европы.

"Поэтому я именно таким образом донес четкий и короткий ответ украинцев на понятном для посла языке", - резюмировал Алексей Гончаренко.

В посольстве Германии прокомментировали поступок Гончаренко и выразили свое сожаление в связи с повреждением фрагмента Берлинской стены.

"Падение Берлинской стены для всех европейцев, а также за пределами Европы, символизирует освобождение от коммунизма и советской гегемонии", - говорится в сообщении пресс-службы посольства.

В посольстве также подчеркнули тот факт, что поступок депутата нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

Напомним, посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что выборы в Донбассе могут пройти и без вывода российских войск. При этом посол ссылается на опыт ГДР, где последние выборы состоялись с присутствием советских войск, но привели к смене власти.

Группа депутатов Верховной Рады решила бойкотировать празднование 25-летия посольства Германии в Украине после скандального заявления посла Германии.

В Министерстве иностранных дел Украины провели беседу с послом Германии Эрнстом Райхелем, во время которой ему указали на невозможность проведения выборов в Донбассе до вывода российских войск с оккупированной территории.