Годовщина Евромайдана: экскурс в прошлое

В день Достоинства и Свободы ZN.UA публикует подборку фотографий с Евромайдана.

В честь третьей годовщины Революции Достоинства публикуем подборку снимков корреспондента ZN.UA о событиях конца 2013-начала 2014 гг. На фотографиях – мирные протесты, красноречивые детали, напряженные моменты столкновений протестующих и силовиков.

21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. В этот день начались акции в поддержку подписания договора об ассоциации с Европейским Союзом, которые переросли в Революцию Достоинства. Праздничная дата установлена в ознаменование "начала судьбоносных для Украины событий - Оранжевой революции и Революции Достоинства".

По всей стране проходят мероприятия с участием ветеранов АТО, очевидцев событий на Майдане, волонтеров, политиков и чиновников.

Накануне вечером, 20 ноября, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы. Перед Днем достоинства и Свободы президент в своем обращении напомнил, что Евромайдан собрался "без каких-либо политиков". А после избиения первых участников "Беркутом" на улицы вышли миллионы украинцев.