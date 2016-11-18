Главу Счетной палаты посадили под круглосуточный домашний арест

Магуту обязали сдать на хранение заграничный паспорт для выезда за границу и другие документы.
"Также суд обязал подозреваемого сдать на хранение его паспорт для выезда за границу и другие документы, которые дают возможность покинуть страну", - написал Холодницкий на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что прокуроры САП и детективы Национального антикоррупционного бюро предпринимают все необходимые меры для скорейшего завершения досудебного следствия, направления производства в суд и возмещения причиненного государству ущерба.
Напомним, что 16 ноября генпрокурор Украины Юрий Луценко подписал подозрение в совершении преступления на имя Романа Магуты. Главу Счетной палаты Украины обвиняют по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 364 УК Украины – он получил в дар от сотрудницы Счетной палаты незаконно приватизированную служебную квартиру, ранее выделенную им же.ZN.UA