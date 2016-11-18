Главу Счетной палаты посадили под круглосуточный домашний арест

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Магуту обязали сдать на хранение заграничный паспорт для выезда за границу и другие документы.

Роман Магута проведет ближайшее время в своей квартире Лариса Сарган / Facebook

Соломенский районный суд Киева избрал в отношении главы Счетной палаты Украинымеру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля, сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

"Также суд обязал подозреваемого сдать на хранение его паспорт для выезда за границу и другие документы, которые дают возможность покинуть страну", - написал Холодницкий на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что прокуроры САП и детективы Национального антикоррупционного бюро предпринимают все необходимые меры для скорейшего завершения досудебного следствия, направления производства в суд и возмещения причиненного государству ущерба.

Напомним, что 16 ноября генпрокурор Украины Юрий Луценко подписал подозрение в совершении преступления на имя Романа Магуты. Главу Счетной палаты Украины обвиняют по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 364 УК Украины – он получил в дар от сотрудницы Счетной палаты незаконно приватизированную служебную квартиру, ранее выделенную им же.