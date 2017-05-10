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Главу полиции Мелитополя отстранили от должности

10 мая в 19:07

Руководство недовольно работой правоохранителей во время майских праздников.

Полиция1
После майских праздников "полетели головы" полицейских
Василий Артюшенко, ZN.UA
Начальника Мелитопольского отдела полиции Юрия Буланова отстранили от выполнения служебных обязанностей, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В министерстве считают, что руководство мелитопольской полиции допустило ряд ошибок и просчетов, как и днепровские коллеги.

"Руководством и сотрудниками местного отдела полиции был допущен ряд просчетов по обеспечению законности во время проведения массовых мероприятий ко Дню Победы", - отмечается в пресс-релизе МВД.

Во время майских праздников в Мелитополе состоялись массовые мероприятия, участниками которых стало около четырех тысяч граждан. Безопасность обеспечивали 200 правоохранителей.

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Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, есть пострадавшие.

В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время беспорядков на массовых мероприятиях.

Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей управлений Национальной полиции Днепра и Днепропетровской области. Свои посты потеряли начальник ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области генерал Игорь Репешко, начальник ГУ Национальной полиции Днепра полковник Андрей Бидыл и их заместители по обеспечению общественной безопасности.

Позже глава Национальной полиции Украины Сергей Князев назначил нового исполняющего обязанности руководителя полиции Днепропетровской области. Им стал руководитель патрульной полиции Днепра Владимир Богонис.

По материалам: ZN.UA
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Тэги нация Мелитополь начальник
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